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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 14 марта 2021
Манчестер Юнайтед
14.03.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
53'
К. Доусон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Джеймс
90'
+2
Желтая карточка
М. Рэшфорд
76'
62'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Б. Джонсон
62'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Доусон
53'
Желтая карточка
С. Мактоминей
49'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-2-3-1
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Джеймс
3-4-1-1-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
16
Нобл
20
Боуэн
18
Антонио
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
2
Джонсон
10
Бенрахма
10
Бенрахма
2
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Натан Бишоп
ВР
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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