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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 декабря 2020
Вест Хэм
05.12.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
38'
Т. Соучек
65'
П. Погба
68'
М. Гринвуд
78'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
85'
78'
ГОЛ! 1:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Боуэн
76'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Теллес
65'
ГОЛ! 1:1!
П. Погба
Пас отдал
Б. Фернандеш
62'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Кавани
46'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Райс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
34
Цоуфал
8
Форнальс
20
Боуэн
22
Аллер
4-4-2
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
13
Теллес
11
Гринвуд
8
Погба
8
Мактоминей
6
ван де Бек
9
Марсьяль
10
Кавани
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
20
Боуэн
22
Ланзини
22
Ланзини
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
9
Марсьяль
64
Мата
64
Мата
9
Марсьяль
10
Кавани
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
10
Кавани
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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