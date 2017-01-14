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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 14 января 2017
Вест Хэм
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
68'
С. Фегули
79'
Э. Кэрролл
86'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Антонио
89'
Желтая карточка
М. Ланзини
88'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ланзини
87'
ГОЛ! 3:0!
М. Ланзини
Пас отдал
М. Антонио
86'
81'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Ледли
ГОЛ! 2:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Антонио
79'
Желтая карточка
С. Бирам
70'
70'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. МакАртур
70'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
М. Антонио
68'
Замена
С. Бирам
️️️️
А. Огбонна
46'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
42'
38'
Желтая карточка
Д. Ледли
Желтая карточка
М. Нобл
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Рэндольф
23
Рид
39
Коллинс
21
Огбонна
8
Фегули
3
Крессуэлл
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
18
Антонио
4-3-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
5
Томкинс
17
Делэйни
11
МакАртур
40
Панчеон
16
Ледли
25
Таунсенд
29
Кабай
20
Бентеке
22
Ланзини
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Ланзини
21
Огбонна
3
Бирам
3
Бирам
21
Огбонна
18
Антонио
11
Флетчер
11
Флетчер
18
Антонио
16
Ледли
27
Шлупп
27
Шлупп
16
Ледли
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
11
МакАртур
14
Реми
14
Реми
11
МакАртур
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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