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  • «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 18:20
Фулхэм
07.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
38' Х. Уилсон
20' Э. Нкетиа 87' М. Гехи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
20
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
22
Кевин
ЛВ
17
Адама Траоре
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Крисантус Уче
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
4-1-3-2
1
Лено
3
Бейсси
2
Тете
5
Андерсен
21
Кастань
8
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
19
Чуквуэзе
9
Хименес
8
Уилсон
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Лакруа
6
Гехи
3
Ричардс
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
15
Камада
9
Нкетиа
14
Матета
8
Берге
20
Лукич
20
Лукич
8
Берге
8
Уилсон
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
24
Кинг
24
Кинг
19
Чуквуэзе
32
Смит-Роу
22
Кевин
22
Кевин
32
Смит-Роу
17
Ивоби
17
Траоре
17
Траоре
17
Ивоби
17
Клайн
23
Канвот
23
Канвот
17
Клайн
14
Матета
12
Уче
12
Уче
14
Матета
9
Нкетиа
16
Лерма
16
Лерма
9
Нкетиа
10
Пино
55
Девенни
55
Девенни
10
Пино
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
8
Офсайды
3
2
Количество передач
640
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Кристал Пэлас», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Кристал Пэлас»

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Фулхэм
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