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Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Кристал Пэлас», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:30 по московскому времени.