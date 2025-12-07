07.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-3-2
1
Лено
3
Бейсси
2
Тете
5
Андерсен
21
Кастань
8
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
19
Чуквуэзе
9
Хименес
8
Уилсон
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Лакруа
6
Гехи
3
Ричардс
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
15
Камада
9
Нкетиа
14
Матета
8
Берге
20
Лукич
20
Лукич
8
Берге
8
Уилсон
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
24
Кинг
24
Кинг
19
Чуквуэзе
32
Смит-Роу
22
Кевин
22
Кевин
32
Смит-Роу
17
Ивоби
17
Траоре
17
Траоре
17
Ивоби
17
Клайн
23
Канвот
23
Канвот
17
Клайн
14
Матета
12
Уче
12
Уче
14
Матета
9
Нкетиа
16
Лерма
16
Лерма
9
Нкетиа
10
Пино
55
Девенни
55
Девенни
10
Пино
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
8
Офсайды
3
2
Количество передач
640
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Кристал Пэлас», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
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Источник: «Бомбардир»