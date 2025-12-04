04.12.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
12
Ламменс
23
Шоу
3
Мазрауи
26
Хевен
5
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
11
Зиркзее
9
Кунья
4-2-1-2-1
23
Ареоля
2
Ван-Биссака
15
Мавропанос
25
Тодибо
25
Диуф
32
Поттс
22
Соучек
27
Магасса
20
Боуэн
18
Фернандеш
9
Уилсон
5
Далот
13
Доргу
13
Доргу
5
Далот
26
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
26
Хевен
23
Шоу
6
Мартинес
6
Мартинес
23
Шоу
9
Кунья
5
Угарте
5
Угарте
9
Кунья
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
9
Уилсон
3
Килман
3
Килман
9
Уилсон
32
Поттс
18
Ирвинг
18
Ирвинг
32
Поттс
22
Соучек
55
Канте
55
Канте
22
Соучек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
44
Джордж Эрти
ЦП
16
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
61
Ши Лейси
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
44
Джордж Эрти
ЦП
16
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
9
Офсайды
3
2
Количество передач
547
297
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»