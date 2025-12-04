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  • «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2025

4 декабря 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
04.12.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
58' Д. Далот
83' С. Магасса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
61
Ши Лейси
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
44
Джордж Эрти
ЦП
16
Каллум Маршалл
ЦФ
4-1-3-2
12
Ламменс
23
Шоу
3
Мазрауи
26
Хевен
5
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
11
Зиркзее
9
Кунья
4-2-1-2-1
23
Ареоля
2
Ван-Биссака
15
Мавропанос
25
Тодибо
25
Диуф
32
Поттс
22
Соучек
27
Магасса
20
Боуэн
18
Фернандеш
9
Уилсон
5
Далот
13
Доргу
13
Доргу
5
Далот
26
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
26
Хевен
23
Шоу
6
Мартинес
6
Мартинес
23
Шоу
9
Кунья
5
Угарте
5
Угарте
9
Кунья
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
9
Уилсон
3
Килман
3
Килман
9
Уилсон
32
Поттс
18
Ирвинг
18
Ирвинг
32
Поттс
22
Соучек
55
Канте
55
Канте
22
Соучек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
44
Джордж Эрти
ЦП
16
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
61
Ши Лейси
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
44
Джордж Эрти
ЦП
16
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
9
Офсайды
3
2
Количество передач
547
297
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед
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