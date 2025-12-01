Тренер «Ливерпуля» оценил победу над «Вест Хэмом» без Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча с «Вест Хэмом» (2:0) в 13-м туре АПЛ.
«Конечно, есть чувство облегчения, ведь если ты столько раз проигрывал, то победа важна. Мы не дали создать почти ни одного момента, а сами создавали их. В других матчах мы позволяли противникам гораздо больше, чем в этой игре
Хорошо, если не проигрываешь 0:1 после пяти минут матча, потому что тогда приходится раскрываться. Мы играли так, как я и хотел.
Эта игра многое значит для наших болельщиков. Им пришлось проделать долгий путь, чтобы поддержать команду, которая выступает плохо.
То, что мы победили и сыграли «на ноль» – это хороший первый шаг для нас.
Первый гол Исака в АПЛ, думаю, действительно важен. Я к тому моменту уже планировал заменить его», – сказал Слот.
Также тренер объяснил, почему оставил в запасе нападающего Мохамеда Салаха.
«У нас много матчей. За 10 дней мы провели четыре игры. Все футболисты являются игроками высочайшего уровня. Салах был невероятно важен для «Ливерпуля» и останется важным. Посмотрим, сыграет ли он в среду», – добавил Слот в интервью BBC.
- Голы у «Ливерпуля» забили Александер Исак на 60-й минуте и Коди Гакпо на 90+2-й.
- Исак был заменен на 68-й минуте. Салах остался в запасе.
- «Ливерпуль» одержал 2-ю победу за последние 8 матчей в АПЛ (при 6 поражениях).