Тренер «Ливерпуля» оценил победу над «Вест Хэмом» без Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча с «Вест Хэмом» (2:0) в 13-м туре АПЛ.

«Конечно, есть чувство облегчения, ведь если ты столько раз проигрывал, то победа важна. Мы не дали создать почти ни одного момента, а сами создавали их. В других матчах мы позволяли противникам гораздо больше, чем в этой игре

Хорошо, если не проигрываешь 0:1 после пяти минут матча, потому что тогда приходится раскрываться. Мы играли так, как я и хотел.

Эта игра многое значит для наших болельщиков. Им пришлось проделать долгий путь, чтобы поддержать команду, которая выступает плохо.

То, что мы победили и сыграли «на ноль» – это хороший первый шаг для нас.

Первый гол Исака в АПЛ, думаю, действительно важен. Я к тому моменту уже планировал заменить его», – сказал Слот.

Также тренер объяснил, почему оставил в запасе нападающего Мохамеда Салаха.

«У нас много матчей. За 10 дней мы провели четыре игры. Все футболисты являются игроками высочайшего уровня. Салах был невероятно важен для «Ливерпуля» и останется важным. Посмотрим, сыграет ли он в среду», – добавил Слот в интервью BBC.