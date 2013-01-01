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Крисиума
Результаты
Крисиума
Крисиума
Стадион:
Эриберто Юлсе
Сайт:
http://www.criciumaec.com.br/
Тренер:
Клаудио Тенкати
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2024
Бразилия. Серия А. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
08.12 | 22:00
Брагантино
5 : 1
Крисиума
05.12 | 02:00
Крисиума
0 : 3
Фламенго
01.12 | 01:30
Крисиума
2 : 4
Коринтианс
27.11 | 01:00
Флуминенсе
0 : 0
Крисиума
20.11 | 22:30
Крисиума
0 : 1
Витория
10.11 | 01:00
Крузейро
2 : 1
Крисиума
06.11 | 03:30
Интернасьонал
2 : 0
Крисиума
27.10 | 05:00
Крисиума
1 : 1
Сан-Паулу
19.10 | 02:00
Ботафого
1 : 1
Крисиума
04.10 | 01:00
Крисиума
2 : 0
Атлетико Гойяненсе
30.09 | 00:30
Баия
1 : 0
Крисиума
26.09 | 01:00
Гремио
1 : 2
Крисиума
23.09 | 02:00
Крисиума
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
15.09 | 22:00
Палмейрас
5 : 0
Крисиума
01.09 | 00:30
Куяба
2 : 1
Крисиума
29.08 | 01:30
Крисиума
1 : 0
Брагантино
25.08 | 22:00
Крисиума
0 : 1
Гремио
18.08 | 22:00
Крисиума
2 : 2
Васко да Гама
10.08 | 22:00
Форталеза
1 : 0
Крисиума
04.08 | 02:00
Крисиума
2 : 1
Атлетико Минейро
28.07 | 01:00
Жувентуде
1 : 2
Крисиума
25.07 | 01:00
Крисиума
1 : 1
Форталеза
20.07 | 22:00
Фламенго
2 : 0
Крисиума
17.07 | 03:00
Коринтианс
2 : 1
Крисиума
12.07 | 02:00
Крисиума
1 : 1
Флуминенсе
08.07 | 00:30
Витория
2 : 1
Крисиума
04.07 | 02:00
Крисиума
1 : 0
Крузейро
01.07 | 00:30
Крисиума
1 : 1
Интернасьонал
28.06 | 02:00
Сан-Паулу
2 : 1
Крисиума
22.06 | 22:00
Крисиума
2 : 1
Ботафого
20.06 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
Крисиума
17.06 | 00:30
Крисиума
2 : 2
Баия
14.06 | 02:00
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Крисиума
09.06 | 22:00
Крисиума
2 : 5
Куяба
02.06 | 22:00
Крисиума
1 : 2
Палмейрас
27.04 | 22:00
Васко да Гама
0 : 4
Крисиума
18.04 | 02:00
Атлетико Минейро
1 : 1
Крисиума
14.04 | 00:30
Крисиума
1 : 1
Жувентуде
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