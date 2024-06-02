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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Палмейрас
Крисиума - Палмейрас: обзор матча 02 июня 2024
Крисиума
02.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
69'
Матеузиньо
67'
Г. Гомес (П)
90+2'
Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Палмейрас
Желтая карточка
Аллано
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Рональд
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
К. Паулиста
90'
+4
Желтая карточка
З. Рафаэль
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Лазаро
Пас отдал
Г. Гомес
Замена
Аллано
️️️️
Ф. Визеу
87'
82'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Х. Пикерес
Замена
А. Кайке
️️️️
Матеузиньо
73'
72'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
А. Морено
Замена
Рональд
️️️️
B.
70'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Эдер
70'
ГОЛ! 1:1!
Матеузиньо
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Гомес
Желтая карточка
Х. Меритау
62'
Желтая карточка
B.
33'
Желтая карточка
Матеузиньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
23
Эдер
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
1-4-3
4
Анхель
11
Боласи
17
Матеузиньо
10
22
Меритау
22
Гермес
88
23
Эдер
4-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
33
Рони
41
Эстевао
88
8
Рональд
8
Рональд
88
Визеу
2
Аллано
2
Аллано
Визеу
23
Эдер
9
Визеу
9
Визеу
23
Эдер
17
Матеузиньо
45
Кайке
45
Кайке
17
Матеузиньо
22
Пикерес
38
Паулиста
38
Паулиста
22
Пикерес
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
6
Морено
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Морено
Остались в запасе
Крисиума
Палмейрас
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
17
Лазаро
ЛВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
17
Лазаро
ЛВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Крисиума - Палмейрас
5
3
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
9
Офсайды
0
1
Количество передач
275
424
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
14
xG (ожидаемые голы)
1.09
2.79
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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25 ноября
1
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