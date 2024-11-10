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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Крисиума
Крузейро - Крисиума: обзор матча 10 ноября 2024
Крузейро
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Крисиума
9'
К. Жорже
70'
Г. Верон
82'
Аллано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Крисиума
90'
+5
Желтая карточка
М. Трауко
Замена
Рамиро
️️️️
М. Перейра
90'
+5
Замена
А. Барреаль
️️️️
Г. Верон
90'
+4
Желтая карточка
М. Перейра
87'
86'
Желтая карточка
В. Анхель
Замена
L. Díaz
️️️️
К. Жорже
86'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Л. Силва
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
Аллано
80'
Замена
M. Gabriel
️️️️
C.
75'
Замена
П. Роша
️️️️
Матеузиньо
74'
Замена
Рональд
️️️️
М. Трауко
ГОЛ! 2:0!
Г. Верон
Пас отдал
К. Жорже
70'
67'
Замена
F. Mateus
️️️️
B.
67'
Замена
Я. Боласи
️️️️
А. Кайке
Желтая карточка
К. Жорже
66'
Желтая карточка
Л. Силва
60'
52'
Желтая карточка
А. Кайке
48'
Желтая карточка
R. Fagundes
ГОЛ! 1:0!
К. Жорже
Пас отдал
М. Перейра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Крисиума
25
Alisson
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Рональд
ОП
7
Fellipe Mateus
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Dudu
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
25
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
7
Энрике
10
Перейра
27
Верон
19
Жорже
3-2-1-3-1
25
3
4
Анхель
2
22
Гермес
47
Трауко
28
Ньютон
2
Аллано
17
Матеузиньо
45
Кайке
88
16
Силва
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
16
Силва
10
Перейра
17
Рамиро
17
Рамиро
10
Перейра
19
Жорже
32
32
19
Жорже
27
Верон
22
Барреаль
22
Барреаль
27
Верон
47
Трауко
8
Рональд
8
Рональд
47
Трауко
88
7
7
88
2
10
10
2
45
Кайке
11
Боласи
11
Боласи
45
Кайке
17
Матеузиньо
32
Роша
32
Роша
17
Матеузиньо
Остались в запасе
Крузейро
Крисиума
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
70
Сержио
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
70
Сержио
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Крузейро - Крисиума
3
4
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
590
338
Сейвы
6
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.05
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Крисиума
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
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