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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Крисиума
Палмейрас - Крисиума: обзор матча 15 сентября 2024
Палмейрас
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
5 : 0
Завершен
Крисиума
2'
Х. Мануэль Лопес
15'
Ф. Андерсон
18'
Т. Фигейреду (АГ)
77'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Крисиума
84'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Кайке
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
80'
79'
Замена
M. Gabriel
️️️️
П. де Паула
ГОЛ! 4:0!
Р. Вейга
77'
Замена
Вандерлан
️️️️
Ф. Андерсон
72'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
72'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Маурисио
71'
Красная карточка
К. Паулиста
66'
64'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
63'
Замена
Аллано
️️️️
Я. Боласи
60'
Желтая карточка
W. Maia
46'
Замена
D.
️️️️
C.
46'
Замена
F. Mateus
️️️️
B.
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Фигейреду
18'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Роша
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Маурисио
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крисиума
1
Gustavo
(К)
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Палмейрас
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
7
Fellipe Mateus
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Dudu
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
38
Паулиста
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
6
Морено
5
Риос
7
Андерсон
18
Маурисио
42
Лопес
41
Эстевао
4-2-2-2
1
33
2
2
Фигейреду
22
Гермес
28
Ньютон
11
Боласи
17
Матеузиньо
45
Кайке
88
12
де Паула
7
Андерсон
12
Вандерлан
12
Вандерлан
7
Андерсон
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
18
Маурисио
23
Вейга
23
Вейга
18
Маурисио
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
88
7
7
88
12
де Паула
10
10
12
де Паула
11
Боласи
2
Аллано
2
Аллано
11
Боласи
2
23
23
2
45
Кайке
9
Визеу
9
Визеу
45
Кайке
Остались в запасе
Палмейрас
Крисиума
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Палмейрас - Крисиума
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
441
377
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.62
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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1
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