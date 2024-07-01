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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Интернасьонал
Крисиума - Интернасьонал: обзор матча 01 июля 2024
Крисиума
01.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
40'
B. Henrique
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Интернасьонал
Замена
Х. Меритау
️️️️
Матеузиньо
87'
86'
Желтая карточка
Рене
77'
Желтая карточка
И. Гомес
70'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Т. Майя
Желтая карточка
Эдер
66'
Замена
Эдер
️️️️
М. Трауко
66'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Аллано
66'
60'
Желтая карточка
B. Henrique
40'
ГОЛ! 0:1!
B. Henrique
Желтая карточка
М. Гермес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
28
Ньютон
ЦП
45
Артур Кайке
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
12
Fabricio
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Крисиума
11
Янник Боласи
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Эдер
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
2-2-1-3
47
Трауко
2
Фигейреду
17
Матеузиньо
28
Ньютон
2
Аллано
22
Гермес
88
45
Кайке
3-1-2-1-3
44
Витао
3
Гомес
6
Рене
5
Фернандо
23
Ромуло
29
Майя
10
Патрик
94
Вандерсон
8
12
2
Аллано
11
Боласи
11
Боласи
2
Аллано
17
Матеузиньо
22
Меритау
22
Меритау
17
Матеузиньо
47
Трауко
23
Эдер
23
Эдер
47
Трауко
29
Майя
20
Арангис
20
Арангис
29
Майя
Остались в запасе
Крисиума
Интернасьонал
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Крисиума - Интернасьонал
2
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
406
488
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.2
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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