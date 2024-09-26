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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Крисиума
Гремио - Крисиума: обзор матча 26 сентября 2024
Гремио
26.09.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Крисиума
67'
М. Вилласанти
14'
А. Кайке
79'
Рональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Крисиума
90'
+7
Желтая карточка
Рональд
Замена
Рональд
️️️️
Доди
90'
87'
Желтая карточка
W. Maia
Желтая карточка
Д. Коста
87'
Замена
А. Аравена
️️️️
M. Monsalve
84'
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Брейтуэйт
84'
Замена
Эденилсон
️️️️
Ж. Педро
84'
83'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Кайке
83'
Замена
W. Maia
️️️️
B.
79'
ГОЛ! 1:2!
Рональд
Пас отдал
А. Кайке
72'
Желтая карточка
Матеузиньо
72'
Замена
J. Robert
️️️️
F. Mateus
72'
Замена
Рональд
️️️️
Матеузиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Вилласанти
Пас отдал
Д. Коста
67'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Кристальдо
59'
56'
Желтая карточка
F. Mateus
53'
Желтая карточка
Ньютон
52'
Замена
C.
️️️️
D.
Желтая карточка
M. Monsalve
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Кайке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
7
Fellipe Mateus
ЦП
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
88
Barreto
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
88
Эденилсон
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
6
Мартинс
30
Кайо
18
Педро
17
Доди
30
Сотельдо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
34
3-2-3-2
1
3
2
Фигейреду
22
Гермес
7
28
Ньютон
45
Кайке
17
Матеузиньо
2
Аллано
23
88
17
Доди
35
Рональд
35
Рональд
17
Доди
18
Педро
88
Эденилсон
88
Эденилсон
18
Педро
34
28
Аравена
28
Аравена
34
22
Брейтуэйт
19
Аресо
19
Аресо
22
Брейтуэйт
19
Кристальдо
19
Коста
19
Коста
19
Кристальдо
88
33
33
88
23
2
2
23
17
Матеузиньо
8
Рональд
8
Рональд
17
Матеузиньо
45
Кайке
9
Визеу
9
Визеу
45
Кайке
7
50
50
7
Остались в запасе
Гремио
Крисиума
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
45
Мила
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
25
Alisson
ВР
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
45
Мила
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Гремио - Крисиума
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
12
Офсайды
0
1
Количество передач
597
322
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.77
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Посещаемость:
13582
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