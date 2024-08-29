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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Брагантино
Крисиума - Брагантино: обзор матча 29 августа 2024
Крисиума
29.08.2024, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
37'
М. Гермес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
Э. Сантос
Замена
E.
️️️️
П. де Паула
82'
Замена
А. Кайке
️️️️
Я. Боласи
82'
Замена
Сержио
️️️️
Аллано
82'
81'
Желтая карточка
Густавиньо
74'
Замена
R.
️️️️
Гилерме
Замена
C.
️️️️
D.
68'
Замена
F. Mateus
️️️️
Рональд
68'
67'
Замена
Густавиньо
️️️️
Линкольн
46'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Д. Джон
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Рональд
45'
+3
Желтая карточка
W. Maia
44'
Желтая карточка
П. де Паула
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Гермес
37'
33'
Желтая карточка
Ж. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
(К)
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
56
Gustavo Reis
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
32
Riquelme
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
53
Chumbinho
ЦП
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-1-2-2-2
1
22
Гермес
2
Фигейреду
3
8
Рональд
28
Ньютон
11
Боласи
2
Аллано
17
Матеузиньо
12
де Паула
23
4-1-1-3-1
1
Клейтон
34
Уртадо
39
3
Сантос
31
Гилерме
25
Силва
30
Эвангелиста
30
Москера
18
Линкольн
28
Витиньо
8
Саша
23
2
2
23
12
де Паула
15
15
12
де Паула
8
Рональд
7
7
8
Рональд
11
Боласи
45
Кайке
45
Кайке
11
Боласи
2
Аллано
70
Сержио
70
Сержио
2
Аллано
25
Силва
14
Джон Джон
14
Джон Джон
25
Силва
18
Линкольн
22
Густавиньо
22
Густавиньо
18
Линкольн
31
Гилерме
31
31
31
Гилерме
28
Витиньо
18
Борбас
18
Борбас
28
Витиньо
Остались в запасе
Крисиума
Брагантино
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
37
Fabrício
ВР
56
Gustavo Reis
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
32
Riquelme
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
53
Chumbinho
ЦП
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
56
Gustavo Reis
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
32
Riquelme
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
53
Chumbinho
ЦП
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Крисиума - Брагантино
3
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
15
Офсайды
0
1
Количество передач
350
363
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.11
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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