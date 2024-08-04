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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Атлетико Минейро
Крисиума - Атлетико Минейро: обзор матча 04 августа 2024
Крисиума
04.08.2024, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
58'
Х. Меритау
66'
В. Анхель
90+5'
Каду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Атлетико Минейро
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Каду
Пас отдал
Б. Фукс
Замена
M. Gabriel
️️️️
М. Трауко
90'
Замена
W. Maia
️️️️
Я. Боласи
90'
Желтая карточка
F. Mateus
83'
Замена
Рональд
️️️️
C.
83'
Замена
J.
️️️️
F. Mateus
83'
78'
Замена
Рубенс
️️️️
Р. Саравия
68'
Замена
Каду
️️️️
Э. Варгас
68'
Замена
Б. Фукс
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
В. Анхель
Пас отдал
Ньютон
66'
64'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Аллано
️️️️
Эдер
61'
61'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Отавио
61'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Бернард
ГОЛ! 1:0!
Х. Меритау
Пас отдал
М. Гермес
58'
50'
Желтая карточка
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
23
Эдер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
21
João Carlos
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-2-4-1
1
2
4
Анхель
2
Фигейреду
47
Трауко
22
Гермес
28
Ньютон
11
Боласи
7
22
Меритау
23
Эдер
3-1-2-3-1
31
Мендес
20
Саравия
13
Арана
6
Алонсо
94
Отавио
6
Батталья
21
Франко
11
Бернард
10
Скарпа
10
Паулиньо
11
Варгас
11
Боласи
33
33
11
Боласи
2
8
Рональд
8
Рональд
2
47
Трауко
10
10
47
Трауко
23
Эдер
2
Аллано
2
Аллано
23
Эдер
7
13
13
7
20
Саравия
8
Рубенс
8
Рубенс
20
Саравия
6
Алонсо
3
Фукс
3
Фукс
6
Алонсо
94
Отавио
15
Вера
15
Вера
94
Отавио
11
Бернард
11
Сарачо
11
Сарачо
11
Бернард
11
Варгас
42
Каду
42
Каду
11
Варгас
Остались в запасе
Крисиума
Атлетико Минейро
25
Alisson
ВР
66
Guilherme Silva
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
21
João Carlos
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
66
Guilherme Silva
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
21
João Carlos
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Крисиума - Атлетико Минейро
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
3
Количество передач
240
633
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
4
13
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
11
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.91
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
Посещаемость:
15642
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