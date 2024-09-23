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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Атлетико Паранаэнсе
Крисиума - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 23 сентября 2024
Крисиума
23.09.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Атлетико Паранаэнсе
90'
+3
Желтая карточка
F.
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Ньютон
90'
86'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
L. Di Yorio
85'
Замена
F.
️️️️
Габриэль
Желтая карточка
Т. Фигейреду
84'
Замена
А. Кайке
️️️️
Аллано
82'
74'
Желтая карточка
Габриэль
73'
Замена
Эрик
️️️️
Б. Пракседес
Замена
J. Robert
️️️️
F. Mateus
69'
Замена
Рональд
️️️️
B.
69'
Замена
C.
️️️️
D.
68'
63'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Оливейра
Желтая карточка
Я. Боласи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
АП
88
Barreto
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крисиума
25
Alisson
ВР
2
Claudinho
ЦЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
53
Dudu
ЦП
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
19
Эмерсонн
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
3-3-2-2
1
22
Гермес
2
Фигейреду
3
28
Ньютон
7
11
Боласи
2
Аллано
17
Матеузиньо
23
88
4-1-1-2-2
1
37
Эскивель
27
Роша
44
Хелено
22
Мадсон
6
Габриэль
8
25
Пракседес
28
Куэльо
20
Оливейра
9
23
2
2
23
88
8
Рональд
8
Рональд
88
2
Аллано
45
Кайке
45
Кайке
2
Аллано
7
50
50
7
28
Ньютон
9
Визеу
9
Визеу
28
Ньютон
20
Оливейра
12
Фернандо
12
Фернандо
20
Оливейра
6
Габриэль
5
5
6
Габриэль
25
Пракседес
14
Эрик
14
Эрик
25
Пракседес
9
39
Мастриани
39
Мастриани
9
Остались в запасе
Крисиума
Атлетико Паранаэнсе
25
Alisson
ВР
41
Erick Garcia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
24
Лео Линк
ВР
4
Артур Диас
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
53
Dudu
ЦП
18
Кристиан
ЦП
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
41
Erick Garcia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
4
Артур Диас
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
53
Dudu
ЦП
18
Кристиан
ЦП
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Крисиума - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
11
12
Количество передач
483
285
Сейвы
3
7
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.56
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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