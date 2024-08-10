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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Крисиума
Форталеза - Крисиума: обзор матча 10 августа 2024
Форталеза
10.08.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Крисиума
47'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Крисиума
84'
Замена
J. Carlos
️️️️
М. Трауко
84'
Замена
E.
️️️️
M. Gabriel
Замена
П. Аугусто
️️️️
L. Sasha
77'
Замена
Мариньо
️️️️
Р. Кайзер
77'
76'
Замена
J.
️️️️
Аллано
76'
Замена
А. Кайке
️️️️
Ньютон
Желтая карточка
L. Sasha
69'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
65'
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
Пас отдал
Я. Пикачу
47'
44'
Желтая карточка
М. Трауко
Желтая карточка
Тити
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Крисиума
1
Gustavo
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
77
Брено Лопес
ПВ
7
Мариньо
ПВ
23
Dudu
ЦФ
Крисиума
12
Kauã Moroso
ВР
41
Erick Garcia
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
21
João Carlos
ЦФ
4-3-1-3
6
Джонатан
4
Тити
13
Кушчевич
2
Бритес
88
5
Россетто
22
Пикачу
21
Мойзес
79
Кайзер
10
1
3-2-4-1
1
3
2
4
Анхель
47
Трауко
22
Гермес
22
Меритау
10
11
Боласи
28
Ньютон
2
Аллано
88
28
Аугусто
28
Аугусто
88
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
79
Кайзер
7
Мариньо
7
Мариньо
79
Кайзер
10
15
15
10
28
Ньютон
45
Кайке
45
Кайке
28
Ньютон
2
Аллано
13
13
2
Аллано
47
Трауко
21
21
47
Трауко
Остались в запасе
Форталеза
Крисиума
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
12
Kauã Moroso
ВР
41
Erick Garcia
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
12
Kauã Moroso
ВР
41
Erick Garcia
ЦЗ
43
Jaja
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
73
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Форталеза - Крисиума
2
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
444
431
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.77
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Kleber Ariel Goncalves da Silva, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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