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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Куяба
Крисиума - Куяба: обзор матча 09 июня 2024
Крисиума
09.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 5
Завершен
Куяба
63'
Матеузиньо
66'
Т. Фигейреду
16'
И. Питта
23'
Клайсон
35'
Клайсон
46'
M.
90+5'
Рамон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Куяба
90'
+7
Желтая карточка
A. LuÃs
90'
+5
Желтая карточка
Д. Кафу
90'
+5
ГОЛ! 2:5!
Рамон
88'
Замена
A. LuÃs
️️️️
И. Питта
86'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Желтая карточка
Т. Фигейреду
86'
Замена
Ньютон
️️️️
B.
86'
Красная карточка
М. Трауко
80'
Желтая карточка
Рональд
77'
76'
Желтая карточка
Вальтер
Желтая карточка
M. Gabriel
74'
Желтая карточка
Эдер
70'
69'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M.
Замена
М. Трауко
️️️️
М. Гермес
67'
ГОЛ! 2:4!
Т. Фигейреду
Пас отдал
М. Гермес
66'
ГОЛ! 1:4!
Матеузиньо
Пас отдал
J.
63'
46'
ГОЛ! 0:4!
M.
Пас отдал
И. Питта
Замена
J.
️️️️
M. Gabriel
44'
Замена
Рональд
️️️️
Х. Меритау
44'
35'
ГОЛ! 0:3!
Клайсон
Пас отдал
Денилсон
31'
Желтая карточка
M. Alexandre
23'
ГОЛ! 0:2!
Клайсон
Пас отдал
Д. Кафу
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Питта
Пас отдал
Д. Кафу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
22
Марсело Гермес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
1-4-3
2
Фигейреду
11
Боласи
10
17
Матеузиньо
22
Меритау
88
23
Эдер
22
Гермес
3-1-2-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
27
Денилсон
29
Клайсон
9
Питта
7
Кафу
22
2
22
Гермес
47
Трауко
47
Трауко
22
Гермес
22
Меритау
8
Рональд
8
Рональд
22
Меритау
88
28
Ньютон
28
Ньютон
88
10
13
13
10
22
88
Собрал
88
Собрал
22
9
Питта
97
97
9
Питта
Остались в запасе
Крисиума
Куяба
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Крисиума - Куяба
4
1
5
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
13
Офсайды
5
0
Количество передач
502
318
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.57
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
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15 февраля
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«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
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2025.01.27 17:40
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