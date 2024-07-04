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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Крузейро
Крисиума - Крузейро: обзор матча 04 июля 2024
Крисиума
04.07.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
46'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Крузейро
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Марсело
Красная карточка
Аллано
90'
+3
Желтая карточка
Аллано
90'
+3
81'
Замена
М. Витал
️️️️
К. Бруно
Замена
Аллано
️️️️
Я. Боласи
74'
64'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Рамиро
Замена
Ньютон
️️️️
Матеузиньо
64'
Замена
А. Кайке
️️️️
Эдер
64'
Желтая карточка
Матеузиньо
51'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
46'
18'
Желтая карточка
З. Ивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
8
Рональд
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
17
Рамиро
ЦП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Крисиума
2
Аллано
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
45
Артур Кайке
ЦФ
Крузейро
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
16
Роберт
ЦФ
1-1-2-3
47
Трауко
8
Рональд
11
Боласи
17
Матеузиньо
22
Гермес
88
23
Эдер
4-1-2-3
98
Пайшао
13
Паласиос
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
16
Силва
17
Рамиро
29
Ромеро
27
Верон
10
Перейра
11
Гомес
17
Матеузиньо
28
Ньютон
28
Ньютон
17
Матеузиньо
11
Боласи
2
Аллано
2
Аллано
11
Боласи
23
Эдер
45
Кайке
45
Кайке
23
Эдер
16
Бруно
10
Витал
10
Витал
16
Бруно
17
Рамиро
22
Барреаль
22
Барреаль
17
Рамиро
Остались в запасе
Крисиума
Крузейро
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
Остались в запасе
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Крисиума - Крузейро
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
11
7
Офсайды
2
1
Количество передач
307
604
Сейвы
6
5
Точность передач %
72
89
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.97
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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Крисиума
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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