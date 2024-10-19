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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Крисиума
Ботафого - Крисиума: обзор матча 19 октября 2024
Ботафого
19.10.2024, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Крисиума
90+1'
Тикиньо
90+4'
Ф. Визеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Крисиума
Желтая карточка
А. Барбоза
90'
+14
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Визеу
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ф. Визеу
Пас отдал
Я. Боласи
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
И. Жезус
90'
+1
85'
Замена
W. Maia
️️️️
F. Mateus
85'
Замена
J.
️️️️
C.
Замена
C. Alberto
️️️️
Витиньо
84'
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Фрейтас
79'
Замена
Тикиньо
️️️️
Т. Алмада
79'
76'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Аллано
72'
Замена
B.
️️️️
Х. Меритау
72'
Замена
Я. Боласи
️️️️
А. Кайке
Замена
Куябано
️️️️
А. Теллес
71'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Д. Саварино
71'
56'
Желтая карточка
Аллано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Крисиума
1
Gustavo
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
7
Fellipe Mateus
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
13
Теллес
34
Адриэлсон
2
Барбоза
2
Витиньо
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-3-2-2
1
3
2
Фигейреду
2
47
Трауко
8
Рональд
22
Гермес
7
22
Меритау
45
Кайке
2
Аллано
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
17
Фрейтас
3
Че Че
3
Че Че
17
Фрейтас
11
Саварино
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
11
Саварино
23
Алмада
9
Тикиньо
9
Тикиньо
23
Алмада
2
Витиньо
99
99
2
Витиньо
7
33
33
7
45
Кайке
11
Боласи
11
Боласи
45
Кайке
2
Аллано
9
Визеу
9
Визеу
2
Аллано
22
Меритау
88
88
22
Меритау
2
13
13
2
Остались в запасе
Ботафого
Крисиума
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
32
Педро Роша
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
32
Педро Роша
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Ботафого - Крисиума
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
687
247
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.28
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Маракана
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