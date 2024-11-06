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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Крисиума
Интернасьонал - Крисиума: обзор матча 06 ноября 2024
Интернасьонал
06.11.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Крисиума
43'
А. Патрик
90+3'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Крисиума
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
Пас отдал
А. Рохель
90'
+3
Замена
Л. Отавио
️️️️
Ромуло
90'
+1
Желтая карточка
Уэсли
83'
83'
Желтая карточка
Ньютон
76'
Замена
D.
️️️️
J.
76'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Я. Боласи
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
75'
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Патрик
75'
63'
Замена
Аллано
️️️️
C.
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
62'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
62'
56'
Замена
A.
️️️️
G.
56'
Замена
Рональд
️️️️
F. Mateus
45'
+5
Красная карточка
Ф. Визеу
45'
+2
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 1:0!
А. Патрик
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
25
Gabriel Carvalho
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
3-2-3-2
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
2
Рохель
23
Ромуло
29
Майя
21
Уэсли
10
Патрик
10
Табата
19
Борре
15
4-3-3
1
3
2
Фигейреду
2
22
Гермес
28
Ньютон
11
Боласи
7
88
13
9
Визеу
10
Табата
25
25
10
Табата
23
Ромуло
5
Отавио
5
Отавио
23
Ромуло
29
Майя
8
8
29
Майя
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
10
Патрик
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Патрик
1
25
25
1
7
8
Рональд
8
Рональд
7
11
Боласи
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
11
Боласи
2
2
Аллано
2
Аллано
2
13
23
23
13
Остались в запасе
Интернасьонал
Крисиума
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
45
Артур Кайке
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
45
Артур Кайке
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Интернасьонал - Крисиума
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
2
4
Количество передач
596
271
Сейвы
4
7
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.15
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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