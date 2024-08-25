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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Гремио
Крисиума - Гремио: обзор матча 25 августа 2024
Крисиума
25.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Гремио
86'
M. Monsalve
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Гремио
90'
+2
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Доди
89'
Замена
Эденилсон
️️️️
Й. Сотельдо
89'
Замена
Рональд
️️️️
M. Monsalve
86'
ГОЛ! 0:1!
M. Monsalve
Пас отдал
А. Аравена
Замена
П. де Паула
️️️️
Ньютон
74'
Замена
D.
️️️️
C.
74'
73'
Замена
М. Аресо
️️️️
Ф. Кристальдо
72'
Замена
А. Аравена
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
F. Mateus
️️️️
Х. Меритау
65'
Замена
Матеузиньо
️️️️
M. Gabriel
65'
Желтая карточка
М. Гермес
56'
Замена
Рональд
️️️️
М. Трауко
46'
41'
Желтая карточка
Ф. Кристальдо
Желтая карточка
Х. Меритау
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
28
Ньютон
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крисиума
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Рональд
ОП
7
Fellipe Mateus
ЦП
17
Матеузиньо
АП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
3-2-4-1
1
2
2
Фигейреду
3
22
Гермес
47
Трауко
11
Боласи
22
Меритау
28
Ньютон
10
45
Кайке
4-1-2-1-2
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
20
Вилласанти
30
Сотельдо
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
34
47
Трауко
8
Рональд
8
Рональд
47
Трауко
22
Меритау
7
7
22
Меритау
10
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
10
2
23
23
2
28
Ньютон
12
де Паула
12
де Паула
28
Ньютон
17
Доди
6
Мартинс
6
Мартинс
17
Доди
34
35
Рональд
35
Рональд
34
30
Сотельдо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
30
Сотельдо
19
Кристальдо
19
Аресо
19
Аресо
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
28
Аравена
28
Аравена
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Крисиума
Гремио
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Крисиума - Гремио
2
1
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
15
8
Офсайды
3
4
Количество передач
394
450
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
15
6
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.22
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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