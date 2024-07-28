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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Крисиума
Жувентуде - Крисиума: обзор матча 28 июля 2024
Жувентуде
28.07.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Крисиума
60'
L. Oyama
57'
Я. Боласи
83'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Крисиума
88'
Замена
J.
️️️️
Аллано
83'
ГОЛ! 1:2!
Я. Боласи
Пас отдал
Рональд
79'
Замена
Рональд
️️️️
Ньютон
ГОЛ! 1:1!
L. Oyama
Пас отдал
Жадсон
60'
Желтая карточка
Л. Барбоза
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боласи
46'
Замена
Х. Меритау
️️️️
B.
30'
Желтая карточка
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Ewerton
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Жувентуде
8
Гилерме Кастильо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
2-1-1-2
22
Габриэл
12
Иносенсио
43
Фрейтас
16
Жадсон
21
Барбоза
9
Жилберто
2
3-2-1-1
47
Трауко
4
Анхель
22
Гермес
28
Ньютон
11
Боласи
2
Аллано
88
28
Ньютон
8
Рональд
8
Рональд
28
Ньютон
88
22
Меритау
22
Меритау
88
2
Аллано
13
13
2
Аллано
Остались в запасе
Жувентуде
Крисиума
8
Гилерме Кастильо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
8
Гилерме Кастильо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Жувентуде - Крисиума
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
18
Офсайды
1
0
Количество передач
487
339
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.97
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
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Жувентуде
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7 января
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