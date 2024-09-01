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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Крисиума
Куяба - Крисиума: обзор матча 01 сентября 2024
Куяба
01.09.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Крисиума
57'
Клайсон
67'
Л. Фернандес
35'
А. Кайке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Крисиума
Желтая карточка
Вальтер
90'
+8
Замена
Б. Алвес
️️️️
Рамон
87'
81'
Замена
Сержио
️️️️
F. Mateus
Желтая карточка
И. Питта
80'
76'
Замена
M. Gabriel
️️️️
D.
69'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Рональд
69'
Замена
C.
️️️️
Х. Меритау
Замена
A. LuÃs
️️️️
Клайсон
69'
Желтая карточка
Ф. Собрал
68'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фернандес
Пас отдал
R.
67'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M.
63'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Д. Ласерда
63'
ГОЛ! 1:1!
Клайсон
57'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Денилсон
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Кайке
Пас отдал
М. Гермес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Крисиума
1
Gustavo
(К)
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
28
Ньютон
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
3-1-1-2-3
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
30
Минейро
21
29
Клайсон
27
Денилсон
9
Питта
97
Ласерда
22
3-1-3-2-1
1
33
2
Фигейреду
22
Гермес
8
Рональд
22
Меритау
28
Ньютон
7
2
Аллано
45
Кайке
23
13
Рамон
34
Алвес
34
Алвес
13
Рамон
22
88
Собрал
88
Собрал
22
27
Денилсон
33
Фернандес
33
Фернандес
27
Денилсон
97
Ласерда
7
Сауэр
7
Сауэр
97
Ласерда
29
Клайсон
97
97
29
Клайсон
22
Меритау
2
2
22
Меритау
23
10
10
23
8
Рональд
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
8
Рональд
7
70
Сержио
70
Сержио
7
Остались в запасе
Куяба
Крисиума
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
9
Werik Popó
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
41
Erick Garcia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
9
Werik Popó
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Куяба - Крисиума
3
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
9
Офсайды
0
3
Количество передач
385
484
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.51
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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