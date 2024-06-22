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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Ботафого
Крисиума - Ботафого: обзор матча 22 июня 2024
Крисиума
22.06.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
10'
B.
84'
А. Кайке
55'
Л. Халтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Ботафого
Желтая карточка
Аллано
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Кайке
84'
Замена
M. Gabriel
️️️️
Рональд
72'
70'
Желтая карточка
О. Ромеро
67'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Тикиньо
64'
Желтая карточка
Грегоре
57'
Замена
Уго
️️️️
Куябано
Замена
А. Кайке
️️️️
Эдер
56'
Замена
Аллано
️️️️
Я. Боласи
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Халтер
Пас отдал
О. Ромеро
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Л. Энрике
46'
Замена
Л. Халтер
️️️️
А. Барбоза
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Понте
Желтая карточка
Т. Фигейреду
43'
21'
Желтая карточка
А. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
B.
Пас отдал
Рональд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Крисиума
2
Аллано
ЛВ
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
45
Артур Кайке
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
2-1-2-4
47
Трауко
2
Фигейреду
8
Рональд
11
Боласи
17
Матеузиньо
23
Эдер
13
22
Гермес
88
4-1-2-2-1
12
Джон
2
Барбоза
15
Баштуш
4
Понте
66
Куябано
40
Грегоре
3
Че Че
10
Ромеро
11
Энрике
7
Сантос
9
Тикиньо
8
Рональд
10
10
8
Рональд
11
Боласи
2
Аллано
2
Аллано
11
Боласи
23
Эдер
45
Кайке
45
Кайке
23
Эдер
66
Куябано
16
Уго
16
Уго
66
Куябано
2
Барбоза
5
Халтер
5
Халтер
2
Барбоза
4
Понте
22
Суарес
22
Суарес
4
Понте
9
Тикиньо
33
Эрнандес
33
Эрнандес
9
Тикиньо
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
Остались в запасе
Крисиума
Ботафого
22
Хигор Меритау
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
22
Хигор Меритау
ЦП
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Крисиума - Ботафого
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
313
516
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.74
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
Посещаемость:
16256
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