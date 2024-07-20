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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Крисиума
Фламенго - Крисиума: обзор матча 20 июля 2024
Фламенго
20.07.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Крисиума
76'
Педро
89'
Г. Барбоза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Крисиума
90'
+12
Желтая карточка
А. Кайке
Желтая карточка
Эвертон
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Аллано
Желтая карточка
Г. Барбоза
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Барбоза
89'
88'
Желтая карточка
Эдер
87'
Желтая карточка
B.
82'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
М. Трауко
81'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Визеу
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Жерсон
77'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
76'
75'
Замена
Рональд
️️️️
Аллано
74'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Кайке
Желтая карточка
М. Винья
71'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Э. Пульгар
69'
Пенальти не реализован!
Педро
64'
62'
Желтая карточка
Аллано
Замена
М. Винья
️️️️
Айртон
55'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
55'
Желтая карточка
Д. Луис
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Крисиума
22
Марсело Гермес
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Луис
43
Уэсли
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Эвертон
3-1-2-1
22
Гермес
4
Анхель
47
Трауко
28
Ньютон
2
Аллано
45
Кайке
88
6
Айртон
6
Винья
6
Винья
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
5
Пульгар
7
Араухо
7
Араухо
5
Пульгар
8
Жерсон
9
Барбоза
9
Барбоза
8
Жерсон
47
Трауко
2
Фигейреду
2
Фигейреду
47
Трауко
2
Аллано
8
Рональд
8
Рональд
2
Аллано
45
Кайке
9
Визеу
9
Визеу
45
Кайке
Визеу
23
Эдер
23
Эдер
Визеу
Остались в запасе
Фламенго
Крисиума
23
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Фламенго - Крисиума
4
5
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
21
Офсайды
0
1
Количество передач
479
284
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.13
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Maguielson Lima Barbosa, Brazil
Стадион:
Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia
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