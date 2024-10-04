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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Атлетико Гойяненсе
Крисиума - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 04 октября 2024
Крисиума
04.10.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
42'
R. Fagundes
47'
F. Mateus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Атлетико Гойяненсе
90'
+1
Желтая карточка
Л. Фернандо
Желтая карточка
Аллано
87'
Замена
M. Gabriel
️️️️
F. Mateus
82'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Я. Боласи
82'
80'
Замена
Шейлон
️️️️
М. Лакава
71'
Желтая карточка
A. Cruz
Замена
J.
️️️️
Матеузиньо
68'
55'
Замена
D. Freitas
️️️️
Ж. Уртадо
55'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
B. Tubarão
55'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
F. Mateus
Пас отдал
Аллано
47'
Замена
Рональд
️️️️
B.
46'
ГОЛ! 1:0!
R. Fagundes
Пас отдал
Матеузиньо
42'
Замена
C.
️️️️
D.
32'
30'
Желтая карточка
П. Ранхел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
3
Adriano Martins
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
15
Alejo Cruz
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
7
Шейлон
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
3-3-2-2
1
22
Гермес
3
2
Фигейреду
11
Боласи
7
28
Ньютон
2
Аллано
17
Матеузиньо
88
23
2-1-3-1-3
22
Ранхел
4
Винисиус
3
5
Рхалдней
70
Рони
44
Баральяс
18
36
Лакава
9
Уртадо
20
15
23
2
2
23
88
8
Рональд
8
Рональд
88
7
10
10
7
11
Боласи
9
Визеу
9
Визеу
11
Боласи
17
Матеузиньо
13
13
17
Матеузиньо
18
19
Фернандо
19
Фернандо
18
36
Лакава
7
Шейлон
7
Шейлон
36
Лакава
20
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
20
9
Уртадо
9
9
9
Уртадо
Остались в запасе
Крисиума
Атлетико Гойяненсе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Остались в запасе
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Крисиума - Атлетико Гойяненсе
1
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
7
Офсайды
1
1
Количество передач
380
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.39
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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