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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Баия
Крисиума - Баия: обзор матча 17 июня 2024
Крисиума
17.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Баия
34'
М. Гермес
46'
А. Кайке
56'
Эвералдо
72'
А. Кайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Баия
90'
Замена
Резенде
️️️️
В. Куэста
90'
Замена
Y. Felipe
️️️️
А. Кайо
Желтая карточка
Эдер
88'
88'
Желтая карточка
Тасиано
Замена
Эдер
️️️️
А. Кайке
85'
Замена
M. Gabriel
️️️️
Я. Боласи
77'
74'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Э. Рибейро
74'
Замена
Адемир
️️️️
Жилберто
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Кайо
Пас отдал
Каули
56'
ГОЛ! 2:1!
Эвералдо
Пас отдал
Э. Рибейро
ГОЛ! 2:0!
А. Кайке
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Гермес
34'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
28
Ньютон
ЦП
45
Артур Кайке
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Баия
31
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
46
Лучано Джуба
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Аллано
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
1-1-3-4
2
Фигейреду
8
Рональд
11
Боласи
17
Матеузиньо
28
Ньютон
45
Кайке
13
22
Гермес
88
3-4-1-3
12
Жилберто
3
31
Куэста
8
Кайо
10
Рибейро
16
Тасиано
6
Лукас
80
Каули
27
Эвералдо
1
46
Джуба
11
Боласи
10
10
11
Боласи
45
Кайке
23
Эдер
23
Эдер
45
Кайке
31
Куэста
23
Резенде
23
Резенде
31
Куэста
12
Жилберто
7
Адемир
7
Адемир
12
Жилберто
8
Кайо
88
88
8
Кайо
10
Рибейро
19
Эступиньян
19
Эступиньян
10
Рибейро
Остались в запасе
Крисиума
Баия
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
2
Аллано
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
2
Аллано
ЛВ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Крисиума - Баия
2
1
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
13
Офсайды
3
1
Количество передач
226
519
Сейвы
4
3
Точность передач %
64
84
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
13
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.71
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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