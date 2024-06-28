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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Крисиума
Сан-Паулу - Крисиума: обзор матча 28 июня 2024
Сан-Паулу
28.06.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Крисиума
2'
Алиссон
22'
Лусиано
90+3'
А. Кайке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Крисиума
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Кальери
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Кайке
Замена
Жуан
️️️️
Л. Моура
88'
84'
Замена
М. Трауко
️️️️
Ньютон
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Алиссон
75'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
75'
Замена
М. Араухо
️️️️
Феррейра
75'
69'
Замена
Аллано
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Лусиано
61'
35'
Желтая карточка
Ньютон
Желтая карточка
Р. Арболеда
27'
ГОЛ! 2:0!
Лусиано
Пас отдал
Л. Моура
22'
21'
Желтая карточка
Рональд
14'
Желтая карточка
M. Gabriel
ГОЛ! 1:0!
Алиссон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Крисиума
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
28
Ньютон
ЦП
88
Barreto
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Аллано
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4-1-3-2
13
Жандрей
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
14
Густаво
11
Феррейра
25
Алиссон
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
1-2-5
8
Рональд
10
28
Ньютон
88
13
22
Гермес
45
Кайке
23
Эдер
9
Кальери
19
Коста
19
Коста
9
Кальери
25
Алиссон
11
Галоппо
11
Галоппо
25
Алиссон
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
11
Феррейра
15
Араухо
15
Араухо
11
Феррейра
7
Моура
9
Жуан
9
Жуан
7
Моура
28
Ньютон
47
Трауко
47
Трауко
28
Ньютон
23
Эдер
2
Аллано
2
Аллано
23
Эдер
Остались в запасе
Сан-Паулу
Крисиума
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
17
Матеузиньо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
17
Матеузиньо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Сан-Паулу - Крисиума
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
22
Офсайды
1
0
Количество передач
581
350
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.18
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Морумби
Посещаемость:
28008 из 67428 зрителей (41%)
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