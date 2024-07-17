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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Крисиума
Коринтианс - Крисиума: обзор матча 17 июля 2024
Коринтианс
17.07.2024, среда, 03:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Крисиума
54'
А. Ромеро
62'
Кака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Крисиума
Замена
Фагнер
️️️️
А. Ромеро
85'
82'
Замена
М. Трауко
️️️️
М. Гермес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Матеузиньо
79'
75'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Кайке
Желтая карточка
Раниэле
67'
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
И. Коронадо
62'
59'
Замена
Рональд
️️️️
Эдер
59'
Замена
Аллано
️️️️
Матеузиньо
Замена
И. Коронадо
️️️️
Уэсли
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Ромеро
Пас отдал
У. Фариас
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
14
Раниэле
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Крисиума
22
Марсело Гермес
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
23
Эдер
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Соуза
46
Фариас
25
Кака
13
Энрике
2
Матеузиньо
14
Раниэле
80
Сантана
11
Ромеро
9
Алберто
20
Уэсли
2-1-2-2
4
Анхель
22
Гермес
28
Ньютон
17
Матеузиньо
45
Кайке
88
23
Эдер
2
Матеузиньо
4
Торрес
4
Торрес
2
Матеузиньо
11
Ромеро
23
Фагнер
23
Фагнер
11
Ромеро
20
Уэсли
77
Коронадо
77
Коронадо
20
Уэсли
22
Гермес
47
Трауко
47
Трауко
22
Гермес
23
Эдер
8
Рональд
8
Рональд
23
Эдер
17
Матеузиньо
2
Аллано
2
Аллано
17
Матеузиньо
45
Кайке
9
Визеу
9
Визеу
45
Кайке
Остались в запасе
Коринтианс
Крисиума
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Коринтианс - Крисиума
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
17
Количество передач
413
358
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.26
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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