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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Крисиума
Атлетико Паранаэнсе - Крисиума: обзор матча 14 июня 2024
Атлетико Паранаэнсе
14.06.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Крисиума
23'
Г. Мастриани
55'
Г. Мастриани
79'
Т. Куэльо
9'
B.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Крисиума
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
88'
81'
Замена
M. Gabriel
️️️️
Матеузиньо
ГОЛ! 3:1!
Т. Куэльо
79'
73'
Замена
А. Кайке
️️️️
Эдер
ГОЛ! 2:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Мадсон
55'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Б. Запелли
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Б. Запелли
23'
22'
Желтая карточка
Эдер
9'
ГОЛ! 0:1!
B.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
22
Марсело Гермес
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Эдер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
92
Пабло
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Крисиума
2
Аллано
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
3-4-1-1
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
10
Запелли
18
Кристиан
5
Фернандиньо
11
Никао
39
Мастриани
1-1-3-4
2
Фигейреду
8
Рональд
22
Меритау
17
Матеузиньо
11
Боласи
23
Эдер
13
88
22
Гермес
10
Запелли
28
Куэльо
28
Куэльо
10
Запелли
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
17
Матеузиньо
10
10
17
Матеузиньо
23
Эдер
45
Кайке
45
Кайке
23
Эдер
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Крисиума
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
28
Ньютон
ЦП
2
Аллано
ЛВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
28
Ньютон
ЦП
2
Аллано
ЛВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Крисиума
1
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
12
Офсайды
2
3
Количество передач
473
362
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.36
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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