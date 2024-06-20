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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Крисиума
Атлетико Гойяненсе - Крисиума: обзор матча 20 июня 2024
Атлетико Гойяненсе
20.06.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Крисиума
60'
Ньютон
90+13'
М. Трауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Крисиума
90'
+13
ГОЛ! 0:2!
М. Трауко
Красная карточка
Роналдо
90'
+9
Желтая карточка
P. Henrique
90'
+5
88'
Замена
Х. Меритау
️️️️
Рональд
Замена
В. Лав
️️️️
Шейлон
82'
74'
Замена
Матеузиньо
️️️️
M. Gabriel
74'
Замена
Аллано
️️️️
А. Кайке
60'
ГОЛ! 0:1!
Ньютон
40'
Желтая карточка
Я. Боласи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
70
Рони
ЦП
94
Даниэл
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Крисиума
2
Аллано
ЛВ
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
2-2-2-1
1
Роналдо
14
2
Магиньо
5
Рхалдней
21
Кал
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
2-1-3-3
2
Фигейреду
47
Трауко
8
Рональд
28
Ньютон
10
11
Боласи
88
45
Кайке
13
7
Шейлон
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
7
Шейлон
8
Рональд
22
Меритау
22
Меритау
8
Рональд
10
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
10
45
Кайке
2
Аллано
2
Аллано
45
Кайке
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Крисиума
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
70
Рони
ЦП
94
Даниэл
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
70
Рони
ЦП
94
Даниэл
ЦП
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Крисиума
1
1
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
4
Количество передач
464
468
Сейвы
5
0
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.21
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Крисиума
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