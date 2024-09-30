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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Крисиума
Баия - Крисиума: обзор матча 30 сентября 2024
Баия
30.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Крисиума
33'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Крисиума
88'
Желтая карточка
А. Кайке
84'
Замена
П. Роша
️️️️
M. Gabriel
Желтая карточка
Э. Рибейро
81'
Замена
Y. Felipe
️️️️
А. Кайо
79'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Лукас
78'
78'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Аллано
Замена
Адемир
️️️️
Каули
74'
70'
Замена
D.
️️️️
Я. Боласи
70'
Замена
J. Robert
️️️️
П. де Паула
69'
Замена
А. Кайке
️️️️
F. Mateus
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
65'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
65'
52'
Желтая карточка
Аллано
ГОЛ! 1:0!
Каули
Пас отдал
С. Ариас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
88
Barreto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Dudu
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
3-4-1-3
3
4
Кану
4
Ариас
8
Кайо
10
Рибейро
16
Тасиано
6
Лукас
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
4-3-1-2
1
3
2
Фигейреду
2
22
Гермес
10
7
11
Боласи
2
Аллано
12
де Паула
88
6
Лукас
14
де Пена
14
де Пена
6
Лукас
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
8
Кайо
88
88
8
Кайо
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
10
32
Роша
32
Роша
10
7
45
Кайке
45
Кайке
7
11
Боласи
23
23
11
Боласи
12
де Паула
50
50
12
де Паула
2
Аллано
9
Визеу
9
Визеу
2
Аллано
Остались в запасе
Баия
Крисиума
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Баия - Крисиума
1
2
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
5
Количество передач
509
428
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.14
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
Крисиума
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
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20 ноября
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