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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Васко да Гама
Крисиума - Васко да Гама: обзор матча 18 августа 2024
Крисиума
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Васко да Гама
6'
Я. Боласи
90+4'
Я. Боласи
36'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Васко да Гама
ГОЛ! 2:1!
Я. Боласи
Пас отдал
Матеузиньо
90'
+4
90'
+1
Замена
Майкон
️️️️
Адсон
87'
Желтая карточка
Росси
Замена
J. Carlos
️️️️
F. Mateus
83'
Желтая карточка
В. Анхель
82'
81'
Замена
L.
️️️️
Л. Питон
81'
Замена
J.
️️️️
Д. Пайет
77'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Матеузиньо
️️️️
Аллано
73'
Замена
D.
️️️️
C.
73'
66'
Замена
Соуза
️️️️
У. Моура
Замена
Рональд
️️️️
Х. Меритау
62'
Замена
А. Кайке
️️️️
M. Gabriel
62'
Желтая карточка
R. Fagundes
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
Давид
Желтая карточка
Аллано
22'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
Пас отдал
Аллано
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
28
Ньютон
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Васко да Гама
1
Лео Жардим
(К)
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крисиума
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
8
Рональд
ОП
17
Матеузиньо
АП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
21
João Carlos
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
12
Leandrinho
ЦП
98
JP
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
5
Соуза
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
31
Росси
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
4-5-1
1
47
Трауко
3
4
Анхель
2
28
Ньютон
22
Меритау
10
7
11
Боласи
2
Аллано
4-2-3-1
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Лео
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
37
Витор
10
Пайет
7
Давид
28
Адсон
22
Меритау
8
Рональд
8
Рональд
22
Меритау
2
Аллано
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
2
Аллано
10
45
Кайке
45
Кайке
10
2
23
23
2
7
21
21
7
28
Адсон
3
Майкон
3
Майкон
28
Адсон
6
Питон
12
12
6
Питон
10
Пайет
98
98
10
Пайет
5
Моура
5
Соуза
5
Соуза
5
Моура
Остались в запасе
Крисиума
Васко да Гама
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Juan Sforza
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
66
Guilherme Silva
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Juan Sforza
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Крисиума - Васко да Гама
3
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
10
Нарушения
15
7
Офсайды
4
1
Количество передач
430
432
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.3
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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