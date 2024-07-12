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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Флуминенсе
Крисиума - Флуминенсе: обзор матча 12 июля 2024
Крисиума
12.07.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
54'
Матеузиньо
90'
К. Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Флуминенсе
Желтая карточка
Рональд
90'
+7
Желтая карточка
Ньютон
90'
+5
Замена
Аллано
️️️️
М. Гермес
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Элиас
85'
Замена
Д. Коста
️️️️
Маркиньос
85'
Замена
Эскердинья
️️️️
Д. Барбоза
Замена
M. Gabriel
️️️️
Матеузиньо
83'
75'
Замена
Александер
️️️️
Мартинелли
Замена
Эдер
️️️️
А. Кайке
75'
61'
Замена
К. Элиас
️️️️
Д. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
Матеузиньо
54'
45'
Желтая карточка
Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
22
Марсело Гермес
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Александер
ОП
18
Габриэл
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Кауа Элиас
ЦФ
2-2-2-1
22
Гермес
4
Анхель
11
Боласи
28
Ньютон
45
Кайке
17
Матеузиньо
88
3-2-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
3
Карлос
16
Барбоза
7
Андре
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Маркиньос
20
Кено
9
Кеннеди
17
Матеузиньо
10
10
17
Матеузиньо
22
Гермес
2
Аллано
2
Аллано
22
Гермес
45
Кайке
23
Эдер
23
Эдер
45
Кайке
16
Барбоза
28
Эскердинья
28
Эскердинья
16
Барбоза
8
Мартинелли
5
Александер
5
Александер
8
Мартинелли
11
Маркиньос
11
Коста
11
Коста
11
Маркиньос
9
Кеннеди
9
Элиас
9
Элиас
9
Кеннеди
Остались в запасе
Крисиума
Флуминенсе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
22
Хигор Меритау
ЦП
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Крисиума - Флуминенсе
2
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
7
Офсайды
2
1
Количество передач
384
567
Сейвы
9
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.08
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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