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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Крисиума
Витория - Крисиума: обзор матча 08 июля 2024
Витория
08.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Крисиума
31'
Алеррандро (П)
37'
Л. Эстевес
43'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Крисиума
Замена
Б. Увини
️️️️
R. Cáceres
86'
75'
Замена
Эдер
️️️️
Я. Боласи
72'
Замена
Ньютон
️️️️
B.
72'
Замена
M. Gabriel
️️️️
М. Трауко
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
В. Оливейра
61'
51'
Желтая карточка
B.
43'
ГОЛ! 2:1!
Матеузиньо
Пас отдал
Я. Боласи
ГОЛ! 2:0!
Л. Эстевес
Пас отдал
Алеррандро
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Алеррандро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
33
Луан
ОП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Крисиума
47
Мигель Трауко
ЛЗ
8
Рональд
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
88
Barreto
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЦФ
45
Артур Кайке
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Крисиума
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
28
Ньютон
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-1-4
16
Эстевес
27
33
Луан
3
Леонардо
9
Алеррандро
39
Жандерсон
29
Оливейра
1-1-2-3
47
Трауко
8
Рональд
17
Матеузиньо
11
Боласи
45
Кайке
22
Гермес
88
27
25
Увини
25
Увини
27
29
Оливейра
17
17
29
Оливейра
47
Трауко
10
10
47
Трауко
88
28
Ньютон
28
Ньютон
88
11
Боласи
23
Эдер
23
Эдер
11
Боласи
Остались в запасе
Витория
Крисиума
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
22
Хигор Меритау
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
22
Хигор Меритау
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Витория - Крисиума
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
2
Количество передач
388
472
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.02
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Mota Correia, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
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