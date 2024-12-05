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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Жувентуде
Сан-Паулу - Жувентуде: обзор матча 05 декабря 2024
Сан-Паулу
05.12.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Жувентуде
77'
Лусиано
52'
Г. Талиари
62'
E. Farias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Жувентуде
83'
Желтая карточка
Габриэл
Замена
S.
️️️️
Л. Густаво
78'
Замена
M.
️️️️
И. Винисиус
78'
ГОЛ! 1:2!
Лусиано
Пас отдал
В. Гомес
77'
Замена
М. Антонио
️️️️
Алиссон
72'
71'
Замена
Жилберто
️️️️
Г. Талиари
Замена
Р. Нестор
️️️️
Патрик
71'
Замена
В. Гомес
️️️️
Эрик
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
E. Farias
Пас отдал
Ж. Лукас
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Талиари
Пас отдал
L. Mandaca
46'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
19'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
33
Эрик
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
36
Патрик
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
14
Густаво
25
Алиссон
7
Моура
33
Эрик
17
Силва
10
Лусиано
2-2-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
43
Фрейтас
16
Жадсон
11
21
Барбоза
3
Боса
19
Талиари
10
16
2
18
Винисиус
30
30
18
Винисиус
25
Алиссон
8
Антонио
8
Антонио
25
Алиссон
36
Патрик
11
Нестор
11
Нестор
36
Патрик
14
Густаво
35
35
14
Густаво
33
Эрик
7
Гомес
7
Гомес
33
Эрик
10
44
44
10
19
Талиари
9
Жилберто
9
Жилберто
19
Талиари
Остались в запасе
Сан-Паулу
Жувентуде
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Фабио Матиас
Статистика матча Сан-Паулу - Жувентуде
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
604
267
Сейвы
5
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Морумби
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