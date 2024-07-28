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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сан-Паулу
Форталеза - Сан-Паулу: обзор матча 28 июля 2024
Форталеза
28.07.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
4'
Р. Кайзер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Сан-Паулу
Красная карточка
Г. Насименту
89'
Желтая карточка
Г. Насименту
89'
Замена
П. Аугусто
️️️️
L. Sasha
84'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
83'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Р. Кайзер
73'
73'
Замена
Эрик
️️️️
В. Рато
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
67'
Желтая карточка
Э. Бритес
65'
58'
Замена
Феррейра
️️️️
Р. Нестор
58'
Замена
Лусиано
️️️️
Жуан
57'
Желтая карточка
Велингтон
12'
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кайзер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
(К)
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Dudu
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3-3-2-2
91
Пачеко
13
Кушчевич
2
Бритес
35
Насименту
88
5
Россетто
77
Лопес
7
Мариньо
79
Кайзер
1
4-1-1-1-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
5
Феррарези
34
Велингтон
14
Густаво
11
Нестор
10
Рато
9
Кальери
9
Жуан
88
28
Аугусто
28
Аугусто
88
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
79
Кайзер
18
Лусеро
18
Лусеро
79
Кайзер
11
Нестор
11
Феррейра
11
Феррейра
11
Нестор
10
Рато
33
Эрик
33
Эрик
10
Рато
9
Жуан
10
Лусиано
10
Лусиано
9
Жуан
Остались в запасе
Форталеза
Сан-Паулу
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Форталеза - Сан-Паулу
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
15
17
Офсайды
2
3
Количество передач
276
482
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.45
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Посещаемость:
41322
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