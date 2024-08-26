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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Витория
Сан-Паулу - Витория: обзор матча 26 августа 2024
Сан-Паулу
26.08.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Витория
30'
Эрик
61'
Алеррандро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Витория
87'
Желтая карточка
J. Hugo Sousa
86'
Желтая карточка
В. Оливейра
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Л. Густаво
78'
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
69'
Замена
В. Рато
️️️️
Л. Моура
69'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Алеррандро
55'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
O.
55'
Замена
L. Naldi
️️️️
К. Винисиус
46'
Замена
E.
️️️️
Р. Риллер
ГОЛ! 1:0!
Эрик
Пас отдал
Л. Моура
30'
26'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Матеузиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
11
Osvaldo
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
50
Юнг
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
43
Edu
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
2-1-1-3-3
13
Жандрей
5
Феррарези
5
Арболеда
14
Густаво
8
Антонио
33
Эрик
15
Араухо
7
Моура
9
Кальери
7
Гомес
35
3-4-1-2
1
97
3
Леонардо
16
Эстевес
34
Винисиус
28
Риллер
36
Машадо
29
Оливейра
11
2
Матеузиньо
9
Алеррандро
14
Густаво
11
Галоппо
11
Галоппо
14
Густаво
7
Моура
10
Рато
10
Рато
7
Моура
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
28
Риллер
43
43
28
Риллер
34
Винисиус
5
5
34
Винисиус
2
Матеузиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
2
Матеузиньо
11
17
17
11
Остались в запасе
Сан-Паулу
Витория
23
Рафаэл
ВР
50
Юнг
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
50
Юнг
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Сан-Паулу - Витория
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
537
373
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.25
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Морумби
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