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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 10 ноября 2024
Сан-Паулу
10.11.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
52'
Лусиано
89'
А. Силва
69'
Д. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
И. Винисиус
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Льюис
89'
87'
Замена
М. Виктор
️️️️
L. Godoy
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
86'
Замена
Д. Льюис
️️️️
А. Франко
86'
81'
Желтая карточка
L. Belezi
Замена
В. Рато
️️️️
Феррейра
80'
Замена
Алиссон
️️️️
М. Антонио
79'
77'
Замена
Габриэль
️️️️
Б. Пракседес
75'
Желтая карточка
Д. Оливейра
Желтая карточка
Л. Моура
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Оливейра
Пас отдал
Б. Запелли
67'
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
66'
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Эскивель
66'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Эрик
62'
Желтая карточка
F.
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Л. Моура
52'
42'
Желтая карточка
Эрик
Замена
L.
️️️️
Л. Густаво
21'
3'
Желтая карточка
L. Godoy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
14
Эрик
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
(К)
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
53
Dudu
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
3-1-1-2-3
23
Рафаэл
15
Франко
4
Руан
18
Винисиус
14
Густаво
8
Антонио
11
Феррейра
7
Моура
35
9
Кальери
10
Лусиано
4-2-1-3
1
37
Эскивель
5
29
15
14
Эрик
8
25
Пракседес
20
Оливейра
92
Пабло
45
15
Франко
18
Льюис
18
Льюис
15
Франко
11
Феррейра
10
Рато
10
Рато
11
Феррейра
8
Антонио
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Антонио
14
Густаво
28
28
14
Густаво
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
37
Эскивель
12
Фернандо
12
Фернандо
37
Эскивель
29
44
Виктор
44
Виктор
29
25
Пракседес
6
Габриэль
6
Габриэль
25
Пракседес
14
Эрик
10
Запелли
10
Запелли
14
Эрик
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
53
Dudu
ЦП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
53
Dudu
ЦП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
2
5
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
20
Офсайды
3
2
Количество передач
653
176
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.22
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Морумби
Новости команд
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