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    • Игрок сборной Бразилии ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира

    Игрок сборной Бразилии ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира

    Нападающий сборной Бразилии Рафинья поделился соображениями по поводу слов Килиана Мбаппе о том, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира.

    «К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки. Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно. Но каждый говорит, что думают. Это мнение Мбаппе, и я не могу изменить его», – отметил Рафинья.

    • Новоиспеченный игрок «Реала» Килиан Мбаппе, несмотря на свой юный возраст, уже дважды играл в финалах чемпионата мира. В России Франция уверенно обыграла Хорватию (4:2) и звоевала золотые медали турнира. В Катаре же французы уступили Аргентине Лионеля Месси (3:3, 2:4).
    • Примечательно, что на Евро-2021 Франция с Мбаппе в составе оступилась в 1/8 финала, проиграв в серии 11-метровых Швейцарии (3:3, 4-5 пен.). Килиан не забил решающий пенальти.
    • Всего в активе Мбаппе 47 голов в 79 поединках в майке французской сборной. Подопечные Дидье Дешама готовятся к стартовому поединку на Евро-2024. Их соперником станет Австрия, возглавляемая Ральфом Рангником.

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    Источник: Mundo Deportivo

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