Игрок сборной Бразилии ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира

Нападающий сборной Бразилии Рафинья поделился соображениями по поводу слов Килиана Мбаппе о том, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира.

«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки. Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно. Но каждый говорит, что думают. Это мнение Мбаппе, и я не могу изменить его», – отметил Рафинья.