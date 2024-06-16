Игрок сборной Бразилии ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира

Нападающий сборной Бразилии Рафинья поделился соображениями по поводу слов Килиана Мбаппе о том, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира.
«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки. Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно. Но каждый говорит, что думают. Это мнение Мбаппе, и я не могу изменить его», – отметил Рафинья.
- Новоиспеченный игрок «Реала» Килиан Мбаппе, несмотря на свой юный возраст, уже дважды играл в финалах чемпионата мира. В России Франция уверенно обыграла Хорватию (4:2) и звоевала золотые медали турнира. В Катаре же французы уступили Аргентине Лионеля Месси (3:3, 2:4).
- Примечательно, что на Евро-2021 Франция с Мбаппе в составе оступилась в 1/8 финала, проиграв в серии 11-метровых Швейцарии (3:3, 4-5 пен.). Килиан не забил решающий пенальти.
- Всего в активе Мбаппе 47 голов в 79 поединках в майке французской сборной. Подопечные Дидье Дешама готовятся к стартовому поединку на Евро-2024. Их соперником станет Австрия, возглавляемая Ральфом Рангником.