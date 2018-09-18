Полузащитник «Байера» Беллараби дисквалифицирован на четыре игры за нанесение травмы Рафинье

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби пропустит ближайшие четыре матча своей команды в Бундеслиге.

Футболисту вынесено наказание в виде дисквалификации по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (1:3). На него наложен и денежный штраф в размере 10 тысяч евро.

Все это стало следствием грубой игры и нанесении травмы защитнику мюнхенцев Рафинье, у которого диагностирован частичный надрыв связок голеностопа. За этот фол Беллараби был удален на 80-й минуте встречи.