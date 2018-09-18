Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Байера» Беллараби дисквалифицирован на четыре игры за нанесение травмы Рафинье

    Полузащитник «Байера» Карим Беллараби пропустит ближайшие четыре матча своей команды в Бундеслиге.

    Футболисту вынесено наказание в виде дисквалификации по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (1:3). На него наложен и денежный штраф в размере 10 тысяч евро.

    Все это стало следствием грубой игры и нанесении травмы защитнику мюнхенцев Рафинье, у которого диагностирован частичный надрыв связок голеностопа. За этот фол Беллараби был удален на 80-й минуте встречи.

    Источник: Kicker.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11