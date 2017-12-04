Рафинья в декабре проведет переговоры с «Баварией» о новом контракте

Защитник «Баварии» Рафинья готов обсудить с руководством мюнхенцев продление своего контракта. Футболист не скрывает, что у него есть несколько предложений, но сначала он хочет обсудить свое будущее в «Баварии».

«В декабре у меня запланированы переговоры с руководством клуба. О их итогам будет понятно, какие у них планы насчет меня.

Я не скрываю, что у меня много предложений, поскольку мой контракт заканчивается. Сначала я буду вести переговоры с «Баварией». В зависимости от желания клуба, я начну думать о дальнейших шагах», – приводит слова Рафиньи Sport1.de.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться на родину.