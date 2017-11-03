Рафинья может вернуться в Бразилию

Защитник «Баварии» Рафинья в ближайшее зимнее трансферное окно может покинуть Мюнхен. Сейчас бразильца не устраивает количество игрового времени в Германии. Известно, что в его услугах заинтересован «Крузейро».

«Да, мы заинтересованы в нем. И уже контактировали с его агентом, сделав предложение. Они будут рассматривать его», — приводит слова президента бразильского клуба Жилвана Товареса TZ.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в семи матчах «Баварии». Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2020 года.