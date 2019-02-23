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    Рафинья: «Может, Анчелотти, Хайнкес и Гвардиола не разбираются в футболе, если я не играю при Коваче»

    Защитник «Баварии» Рафинья в интервью Bild пожаловался на свое положение в команде Нико Ковача.

    «Я расстроен из-за того, что не выхожу на поле уже в четвертом матче подряд. Я хороший футболист, но у меня нет шанса этого доказать. Если меня не выпускают даже на минуту, то я вряд ли сыграю с «Ливерпулем» (в ответном матче 1/8 финала ЛЧ – прим. «Бомбардира»).

    Надеюсь, что в ближайшие две недели получу игровое время. Я просто хочу играть.

    Может быть, Анчелотти, Хайнкес и Гвардиола (бывшие тренеры «Баварии») не разбираются в футболе, ведь я всегда играл при них. Нико выпускал меня на поле в первой половине сезона, но сейчас этого нет. Не знаю, в чем дело, я очень расстроен», – сказал 33-летний бразилец.

    • Рафинья перешел в мюнхенский клуб в июле 2011 года из «Дженоа» за 5,5 миллионов евро.
    • Выиграл с командой 15 трофеев, включая 6 титулов чемпиона Германии и Лигу чемпионов.

    Источник: Bild

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    23.02.2019 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 15:25

      Нет у него доверия Ковача.

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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2019, 06:43

      Откровенно говоря, ты и тогда уровню Баварии не соответствовал, но выбора особого не было. Нужен был для ротации. Надо от него избавляться, тем более Павар приходит.

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