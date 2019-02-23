Рафинья: «Может, Анчелотти, Хайнкес и Гвардиола не разбираются в футболе, если я не играю при Коваче»

Защитник «Баварии» Рафинья в интервью Bild пожаловался на свое положение в команде Нико Ковача.

«Я расстроен из-за того, что не выхожу на поле уже в четвертом матче подряд. Я хороший футболист, но у меня нет шанса этого доказать. Если меня не выпускают даже на минуту, то я вряд ли сыграю с «Ливерпулем» (в ответном матче 1/8 финала ЛЧ – прим. «Бомбардира»).

Надеюсь, что в ближайшие две недели получу игровое время. Я просто хочу играть.

Может быть, Анчелотти, Хайнкес и Гвардиола (бывшие тренеры «Баварии») не разбираются в футболе, ведь я всегда играл при них. Нико выпускал меня на поле в первой половине сезона, но сейчас этого нет. Не знаю, в чем дело, я очень расстроен», – сказал 33-летний бразилец.