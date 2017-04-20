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    Рафинья с телефона показывал арбитру матча «Реал» – «Бавария» повтор эпизодов

    «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре мюнхенский клуб проиграл со счетом 1:2.

    Защитник мюнхенцев Рафинья с телефона показывал линейному арбитру повтор эпизодов голов соперника, забитых из офсайда.

    Напомним, встречу обслуживала бригада Виктора Кашшаи.

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 22:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 апреля 2017, 10:30

      Ну и показал, ну судья в душе согласился, но это не привело ни к чему...Вопрос, хули показывать судье, судейские ошибки, если нет видеоповторов...

      4
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 21 апреля 2017, 09:53

      Опять нытьё, что за игрочишки то пошли ... Чё ж ты утырок, не показывал видео с пенальти шляпным в 1й игре, А?!
      Правильно говорят "В чужом глазу соринку видим, в своем бревно не замечаем"

      -2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 апреля 2017, 08:51

      А что, всё по делу: в двух матчах раскатали, никакой случайности!!!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 апреля 2017, 01:30

      Если бы не случайный автогол, вы бы еще в основное время вылетели !

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Nesterenko 21 апреля 2017, 06:22

      Полностью согласен! Проиграли, так будьте мужика, признайте, что вы оказались хуже по игре!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 07:18

      Конечно. А то находят щас оправдания. Кто им мешал например забить пенальти в 1-й игре (хотя его там не было). Пусть обижаются только на себя.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Nesterenko 21 апреля 2017, 09:22

      Я согласен, что с вторым голом Роналдо, было положение вне игры. Арбитр не "играл" за Реал, просто это был человеческий фактор. В первом матче он тоже был.(не верно назначенный пенальти в ворота Мадрида) А в остальнос все по-делу. Красная карточка, все предупреждения и причие моменты.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 09:31

      И как в первом матче, не верно назначенный пенальти, мог перевернуть итог двухматчевого противостояния, так и в Мадриде гол из оффсайда, Роналдо, перевернул его. Лотерея и удача, не более того.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 14:21

      Все верно. Но дилетанты на этом сайте некоторые не согласны с этим.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 16:08

      После матч барс псж ты месяц писал как суарес упал... ты просто мужчина я смотрю

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > de bruyne 21 апреля 2017, 23:00

      Хочу посмотреть как реал соснет например в финале от судейских ошибок и какую вонь поднимут те болелы реала которые сейчас говорят про каких то мужиков и что все по делу.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 апреля 2017, 00:32

      Первый нормальный арбитр для видеоповторов есть)))

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 апреля 2017, 00:18

      Ну и правильно делает

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 апреля 2017, 23:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну и баран!после прохода Марсело и гола Роналду не было офсайда,имею ввиду,когда 3 гол забил Роналду,т.к. он был за линией мяча!!!просто в Баварии привыкли,что в Германии судьи только в их пользу свистят!!!

      -4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > KingRey21 21 апреля 2017, 23:02

      Из за таких как ты в футбол и играют абы как, тут так здесь наоборот.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Михаил_Боярский 22 апреля 2017, 09:15

      Подумай сам,что написал,хотя наверное не понимаешь ход своих глупых мыслей!и поэтому ни неси чушь!!!не разбираешься в футболе,лучше промолчи...

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > KingRey21 22 апреля 2017, 15:51

      Как раз таки ход твоих мыслей я и не понимаю. Набор слов.

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 20 апреля 2017, 23:47

      клоун

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 апреля 2017, 23:05

      Вот что значит эмоции...

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