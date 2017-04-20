Рафинья с телефона показывал арбитру матча «Реал» – «Бавария» повтор эпизодов

«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре мюнхенский клуб проиграл со счетом 1:2.

Защитник мюнхенцев Рафинья с телефона показывал линейному арбитру повтор эпизодов голов соперника, забитых из офсайда.

Напомним, встречу обслуживала бригада Виктора Кашшаи.