Рафинья с телефона показывал арбитру матча «Реал» – «Бавария» повтор эпизодов

Ну и показал, ну судья в душе согласился, но это не привело ни к чему...Вопрос, хули показывать судье, судейские ошибки, если нет видеоповторов...
«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре мюнхенский клуб проиграл со счетом 1:2.
Защитник мюнхенцев Рафинья с телефона показывал линейному арбитру повтор эпизодов голов соперника, забитых из офсайда.
Напомним, встречу обслуживала бригада Виктора Кашшаи.
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— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 20 апреля 2017 г.