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    Защитник «Баварии» Рафинья попал в ДТП

    Защитник «Баварии» Рафинья и представитель клуба попали в небольшое ДТП по пути на встречу с фан-клубом мюнхенцев в Гундельфингене.

    Виновником происшествия стал один из автомобилей, не сумевший справиться с управлением на заснеженной трассе. В результате машину занесло, а ехавший сзади футболист попытался затормозить, однако это все равно не помогло. Сообщается, что в итоге никто не пострадал.

    Несмотря на случившееся, бразилец связался с фан-клубом, откуда за ним прислали машину, и встреча все-таки состоялась.

    Источник: Bild

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    11.12.2017 14:30
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    Комментарии (2)
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    alp
    1512995315
    главное чтоб цел и невридим остался. остальное пох
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    ologreds
    1694991753
    numo528852
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