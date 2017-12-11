Защитник «Баварии» Рафинья попал в ДТП

Защитник «Баварии» Рафинья и представитель клуба попали в небольшое ДТП по пути на встречу с фан-клубом мюнхенцев в Гундельфингене.

Виновником происшествия стал один из автомобилей, не сумевший справиться с управлением на заснеженной трассе. В результате машину занесло, а ехавший сзади футболист попытался затормозить, однако это все равно не помогло. Сообщается, что в итоге никто не пострадал.

Несмотря на случившееся, бразилец связался с фан-клубом, откуда за ним прислали машину, и встреча все-таки состоялась.