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    «Вест Хэм» интересуется тремя игроками Бундеслиги

    «Вест Хэм» рассчитывает усилиться игроками чемпионата Германии, сообщает Calciomercato. По информации издания, лондонский клуб заинтересован в покупке защитника «Баварии» Рафиньи, полузащитника «Герты» Митчелла Вайзера и нападающего «Кельна» Антони Модеста.

    Самый дорогостоящий из целей «молотобойцев» – Модест. Портал Transfermarkt оценивает француза в 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард забил 25 голов и отдал три результативные передачи в 34-х играх. «Кельн» занимает восьмое место в турнирной таблице, а Модест находится на третьей строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата после Пьера-Эмерика Обамеянга и Роберта Левандовски.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что в «Вест Хэм» может перейти капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани.

    Источник: Calciomercato

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    03.05.2017 14:36
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