«Вест Хэм» интересуется тремя игроками Бундеслиги

«Вест Хэм» рассчитывает усилиться игроками чемпионата Германии, сообщает Calciomercato. По информации издания, лондонский клуб заинтересован в покупке защитника «Баварии» Рафиньи, полузащитника «Герты» Митчелла Вайзера и нападающего «Кельна» Антони Модеста.

Самый дорогостоящий из целей «молотобойцев» – Модест. Портал Transfermarkt оценивает француза в 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард забил 25 голов и отдал три результативные передачи в 34-х играх. «Кельн» занимает восьмое место в турнирной таблице, а Модест находится на третьей строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата после Пьера-Эмерика Обамеянга и Роберта Левандовски.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в «Вест Хэм» может перейти капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани.