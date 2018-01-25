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    Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Ардой Тураном, Рафиньей и Хавьером Маскерано, которые покинули клуб.

    «Арде желаю удачи на новой стадии его карьеры на родине. Уверен, что все будет хорошо.

    Рафинье хочу пожелать успехов в Италии. Мы все будем следить за твоими успехами.

    Тебе, Маска, за столько матчей и пережитых ситуаций вместе накопилось много слов. Ты знаешь, что я буду скучать по тебе. Будет странно зайти в раздевалку и не увидеть тебя сидящим рядом.

    Обнимаю вас троих. Всего наилучшего», – написал 30-летний аргентинец в инстаграме.

    Напомним, Маскерано перешел в «Хэбэй Чайна Форчун», а Туран и Рафинья – на правах аренды в «Истанбул ББ» и «Интер» соответственно.

    Источник: Instagram

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    25.01.2018 16:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 января 2018, 08:59

      Дурак был Туран, что ушёл из чемпионского Атлетико. Там лидером был, а теперь непонятно где. Из князи в грязи...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2523

      с13 > Danish Dynamite 9 марта 2018, 07:43

      Согласен с тобой полностью! Многие поддержут,если вспомнят его,и как играл в Атлетико

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 января 2018, 22:26

      Кто то спорит будет роналду месси... месси как и футболист так и человек лутче роналду... роналду дайте все мне я и я

      3
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > de bruyne 25 января 2018, 22:56

      Ты конечно Лалка ещё та, ты что знаешь каждого лично что бы это утверждать? Если про тебя будут говорить и писать что ты любишь за щеку брать, значит это так?)

      -3
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 25 января 2018, 20:43

      Печально для Мессии для Апсни.

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 25 января 2018, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Футбол все больше и больше напоминает американские бои кэтч. Матчи ЛЧ похожи на договорные шоу - (пример Барса - ПСЖ) где самое главное - это срубить как можно больше денег и разделить их между собой. Сколько тренеров и команд замешаны в договорных матчах (и это даже доказано в суде - пример Ювентус) а мы все равно смотрим на это шоу. Футбол уже не спорт - а просто мафиозный пиар

      -4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Loxxam 28 января 2018, 01:43

      х*ентус. учавствовали все. просто у принтера было все чтобы подстроить как нужно. сами практически сухими из воды вышли несмотря на много подозрительных моментов.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 января 2018, 19:21

      Всё написал как настоящий человек, отличный друг и старший по раздевалке. Меня даже слеза прошибла, какой он замечательный друг, наш Лео Месси.

      1
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 25 января 2018, 19:20

      Мне больше всего жаль что Маскерано уходит.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > KsiroN 25 января 2018, 20:18

      возраст ! пора на пенсию ! куча трофеев. есть чего вспомнить !

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 января 2018, 18:58

      Как-то трогательно, понимают тот кто оказался таком положении.Респект!

      1
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      Рейтинг: +226

      Parker8 25 января 2018, 18:57

      А теперь вспомните новость как КриРо тоже обращался к 3им игрокам Реала, только он их обвинил в своих не удачах

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 18:00

      Нормальные действия нормального человека!

      7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 января 2018, 17:22

      Лёнька дружит не только с мячиком,но и с головой там похоже тоже всё в ажуре...

      10
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