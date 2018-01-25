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Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»

25 января 2018, 16:52
17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Ардой Тураном, Рафиньей и Хавьером Маскерано, которые покинули клуб.

«Арде желаю удачи на новой стадии его карьеры на родине. Уверен, что все будет хорошо.

Рафинье хочу пожелать успехов в Италии. Мы все будем следить за твоими успехами.

Тебе, Маска, за столько матчей и пережитых ситуаций вместе накопилось много слов. Ты знаешь, что я буду скучать по тебе. Будет странно зайти в раздевалку и не увидеть тебя сидящим рядом.

Обнимаю вас троих. Всего наилучшего», – написал 30-летний аргентинец в инстаграме.

Напомним, Маскерано перешел в «Хэбэй Чайна Форчун», а Туран и Рафинья – на правах аренды в «Истанбул ББ» и «Интер» соответственно.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Барселона Хэбэй Чайна Форчун Интер Истанбул Башакшехир Месси Лионель Маскерано Хавьер Рафинья Туран Арда
Комментарии (17)
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dinar7777dinar
1516889442
респект !
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VSt
1516889687
Месси - умница. Гений без понтов и дури в башке. Редкое сочетание, почти фантастика.
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koli4ka
1516890137
Лёнька дружит не только с мячиком,но и с головой там похоже тоже всё в ажуре...
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insider_retro
1516892449
Нормальные действия нормального человека!
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Parker8
1516895856
А теперь вспомните новость как КриРо тоже обращался к 3им игрокам Реала, только он их обвинил в своих не удачах
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САНЁК17
1516895933
Как-то трогательно, понимают тот кто оказался таком положении.Респект!
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KsiroN
1516897232
Мне больше всего жаль что Маскерано уходит.
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Александр52
1516897295
Всё написал как настоящий человек, отличный друг и старший по раздевалке. Меня даже слеза прошибла, какой он замечательный друг, наш Лео Месси.
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Loxxam
1516899914
Футбол все больше и больше напоминает американские бои кэтч. Матчи ЛЧ похожи на договорные шоу - (пример Барса - ПСЖ) где самое главное - это срубить как можно больше денег и разделить их между собой. Сколько тренеров и команд замешаны в договорных матчах (и это даже доказано в суде - пример Ювентус) а мы все равно смотрим на это шоу. Футбол уже не спорт - а просто мафиозный пиар
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de bruyne
1516908371
Кто то спорит будет роналду месси... месси как и футболист так и человек лутче роналду... роналду дайте все мне я и я
Ответить
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