Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Ардой Тураном, Рафиньей и Хавьером Маскерано, которые покинули клуб.

«Арде желаю удачи на новой стадии его карьеры на родине. Уверен, что все будет хорошо.

Рафинье хочу пожелать успехов в Италии. Мы все будем следить за твоими успехами.

Тебе, Маска, за столько матчей и пережитых ситуаций вместе накопилось много слов. Ты знаешь, что я буду скучать по тебе. Будет странно зайти в раздевалку и не увидеть тебя сидящим рядом.

Обнимаю вас троих. Всего наилучшего», – написал 30-летний аргентинец в инстаграме.

Напомним, Маскерано перешел в «Хэбэй Чайна Форчун», а Туран и Рафинья – на правах аренды в «Истанбул ББ» и «Интер» соответственно.