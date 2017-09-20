Рафинья: «Киммих – супер парень, но я также хочу играть»

Защитник «Баварии» Рафинья не исключил своего ухода из клуба. Как отметил 32-летний футболист, он хотел бы чаще выходить на поле.

«У меня уже были предложения из Англии и Испании до старта нынешнего сезона. Об этом знают в клубе. Но «Бавария» в моем сердце, я всегда отдаюсь игре на 100%. Вот почему я думаю, что в команде понимают, что я хочу играть. Я должен думать о своем будущем. Не поймите меня неправильно: Киммих – супер парень, но я также хочу играть», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне Рафинья провел четыре матча в чемпионате Германии.