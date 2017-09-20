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    Рафинья: «Киммих – супер парень, но я также хочу играть»

    Защитник «Баварии» Рафинья не исключил своего ухода из клуба. Как отметил 32-летний футболист, он хотел бы чаще выходить на поле.

    «У меня уже были предложения из Англии и Испании до старта нынешнего сезона. Об этом знают в клубе. Но «Бавария» в моем сердце, я всегда отдаюсь игре на 100%. Вот почему я думаю, что в команде понимают, что я хочу играть. Я должен думать о своем будущем. Не поймите меня неправильно: Киммих – супер парень, но я также хочу играть», – заявил футболист.

    В нынешнем сезоне Рафинья провел четыре матча в чемпионате Германии.

    Источник: Bild

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    20.09.2017 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 20 сентября 2017, 20:00

      ХА. Ему 32. К тому же игрок посредственного уровня. Сидел бы и радовался что вообще в баварии числится, получает норм зарплату и к тому же иногда выходит на поле.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 сентября 2017, 14:13

      Возрастной бразильский игрок или молодой немец, который куда более разносторонний. Ежу понятно, кого любой норм.тренер выберет.
      К тому же сыграл уже 4 матча на старте сезона. Не многого ли хочет?

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