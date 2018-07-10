Calcio Insider: «Тоттенхэм» готов заплатить за Рафинью 66 миллионов

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Рафиньи. Британцы готовы заплатить за бразильца 66 миллионов фунтов стерлингов.

В этом футболисте тренерский штаб лондонцев видит усиление средней линии, пишет Calcio Insider. Предыдущий сезон хавбек заканчивал на правах аренды в «Интере».

Рафинья выступает за каталонцев с 2011 года (48 матчей в Примере, восемь голов).