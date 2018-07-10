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    Calcio Insider: «Тоттенхэм» готов заплатить за Рафинью 66 миллионов

    «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Рафиньи. Британцы готовы заплатить за бразильца 66 миллионов фунтов стерлингов.

    В этом футболисте тренерский штаб лондонцев видит усиление средней линии, пишет Calcio Insider. Предыдущий сезон хавбек заканчивал на правах аренды в «Интере».

    Рафинья выступает за каталонцев с 2011 года (48 матчей в Примере, восемь голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 00:19

      что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он уже "почти перешёл" в Интер за 36 млн, но по офф. инфе миланцы не смогли вписать в ФФП. А тут аж 66 за игрока, что явно имеет брак игровой практики и часто валяется в лазарете. Рад бы, но не верится что-то совсем.

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